Переверстать страницу и добавить фильтр

Нужно немного переверстать страницу и в разделе со статьями добавить фильтр, который будет фильтровать стати по тематике, которым они принадлежат. За каждой статьей будет закрепляться, к какой тематике она относится.

Как будет выглядеть страница, можно посмотреть в прикрепленном файле.

Как выглядит сейчас: http://cement.ua/news