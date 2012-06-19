Переверстать страницу и добавить фильтр

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка112 просмотров

Нужно немного переверстать страницу и в разделе со статьями добавить фильтр, который будет фильтровать стати по тематике, которым они принадлежат. За каждой статьей будет закрепляться, к какой тематике она относится.

Как будет выглядеть страница, можно посмотреть в прикрепленном файле.

Как выглядит сейчас: http://cement.ua/news

13 лет назад
simywka
Максим 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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