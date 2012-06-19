Заменить элементы на сайте

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок214 просмотров

Необходимо заменить элементы на сайте, исходники элементов и верстки (а не просто копи паст изображений!!) надо повыдергивать из нескольких мест из сети + есть эскиз как всё расположить. Одно из главных условий валидность корректной работы и отображения сайта во всех браузерах, чтобы всё работало без глюков.

Всего 4 страницы.

Оплата по факту или половина после 2 и вторая половина оплаты после завершения.

Движок Webasyst.

От вас возможность работать в режиме онлайн + вы хорошо умеете верстать верстки, разбираетесь в Webasyst, photoshop, навыки дизайна сайта (может что нибудь посоветуете)).

Оплата: 200wmz

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Webasyst
13 лет назад
wl123
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
11 отзывов

Выбранный исполнитель

dump
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$20
5 дней

Заявки фрилансеров

dump
37 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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