Необходимо заменить элементы на сайте, исходники элементов и верстки (а не просто копи паст изображений!!) надо повыдергивать из нескольких мест из сети + есть эскиз как всё расположить. Одно из главных условий валидность корректной работы и отображения сайта во всех браузерах, чтобы всё работало без глюков.

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Оплата по факту или половина после 2 и вторая половина оплаты после завершения.

Движок Webasyst.

От вас возможность работать в режиме онлайн + вы хорошо умеете верстать верстки, разбираетесь в Webasyst, photoshop, навыки дизайна сайта (может что нибудь посоветуете)).

Оплата: 200wmz

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