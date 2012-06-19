Макет в приложении. PSD хорошего качества есть. Кое-что по требованиям к верстке: 1. На сайте будет много js-кода и манипулирования с DOM, так что желательно, чтобы верстка не пускалась в пляс ...
Приватный проект для Егорушкина Сергея (SerG0)
Нужно сделать верстку + программирование на js. Около 10 макетов.
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