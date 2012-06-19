Приватный проект для Егорушкина Сергея (SerG0)

Отличный заказчик, не дергает лишними вопросами (по типу когда будет готово), я даже задержал сдачу на сутки (виноват), это не вызвало не довольства ))) Оплата вовремя и без задержек, с моей стороны наилучшие пожелания во всем!!! P.S. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!