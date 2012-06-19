Верстка HTML + СSS

Всего будет 2 страницы: Главная и внутренняя (с элементами главной).

4 кнопки – при наведении – выезжают, профессор и там где розочка – блоки анимированные (завтра будут готовы).

Бюджет 1000 руб. Срок – до 2 дня

Вот макет: altpp.ru/18/ для понимания того, что делать.

Нужна страница html + CSS.

Писать в проект, все заявки от других скрыты.