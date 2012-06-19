Верстка сайта по утвержденному дизайну + CMS.

$500
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок140 просмотров

Задача - сверстать сайт по готовому дизайну и натяжка на CMS.

Сайт средней сложности, туристической направленности, включает в себя привязку к базам данных (поиск туров) и обратную связь (вопрос ответ).

Все подробности при заинтересованности.

Сроки достаточно терпимые. Бюджет готов обсуждать.

CMS потребуется, способная выдержать нагрузки. Возможно платная.

13 лет назад
artforart
Kвасов 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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