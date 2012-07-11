Сверстать шаблон, натянуть на WP, все настроить.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен20 заявок208 просмотров

Добрый день.

Необходимо сверстать готовый дизайн (главная + 4 внутренние страницы). Есть psd.

Подключить модуль форм обратной связи, капчу.

Нужна качественная работа.

Пишите цену и сроки.

Ломиться в асю и личку НЕ надо.

WordPress
13 лет назад
Altmer
Иван 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wwwart
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$100
7 дней
Отличная работа! :) я доволен!
четкая задача, оперативная оплата, мой постоянный заказчик. рекомендую

Заявки фрилансеров

wwwart
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад

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