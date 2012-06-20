Верстка с выпадающим меню

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок195 просмотров

Нужно сверстать макет http://toandfromrussia.com/mission.jpg, естественно из psd. Jpg дан для ознакомления.

13 лет назад
emause
Кор 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

bitex
Антон 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$15
1 день
Антон сделал верстку на отлично, в очень короткий срок. Приятный в общении и ответственный исполнитель. Рекомендую!
Отличный заказчик, легок в общении,своевременная оплата. Спасибо за работу.

Заявки фрилансеров

bitex
Антон 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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