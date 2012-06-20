Сайт под управлением Joomla 1.5 с установленным магазином Virtuemart 1.19 1.Необходимо отредактировать, добавить, изменить несколько страниц в Joomla Например - есть старые статьи в новостях - их заменить предоставленными. Нужно ...
Верстка с выпадающим меню
Нужно сверстать макет http://toandfromrussia.com/mission.jpg, естественно из psd. Jpg дан для ознакомления.
Выбранный исполнитель
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