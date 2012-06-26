Сверстать магазин валидно, кроссбраузерно, блоками, проверка по пиксель перфект.
Верстка HTML-шаблона письма для E-mail рассылки.
Неободима верстка psd-макета для почтовой рассылки в HTML-формате позволяющий вставлять ссылки, изображения, использовать различные шрифты и гибко настраивать внешний вид сообщений.
Нам сказали что это должна быть такая древняя верстка, чтобы в письме она корректно отображалась, а вот спам фильтры не смогли бы ее прочесть, полностью или частично.
Просьба оставлять заявки, только тех кто уже имел опыт в составлении html-шаблонов для электронной рассылки!!!
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