Верстка HTML-шаблона письма для E-mail рассылки.

Неободима верстка psd-макета для почтовой рассылки в HTML-формате позволяющий вставлять ссылки, изображения, использовать различные шрифты и гибко настраивать внешний вид сообщений.

Нам сказали что это должна быть такая древняя верстка, чтобы в письме она корректно отображалась, а вот спам фильтры не смогли бы ее прочесть, полностью или частично.

Просьба оставлять заявки, только тех кто уже имел опыт в составлении html-шаблонов для электронной рассылки!!!