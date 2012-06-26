Верстка HTML-шаблона письма для E-mail рассылки.

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки198 просмотров

Неободима верстка psd-макета для почтовой рассылки в HTML-формате позволяющий вставлять ссылки, изображения, использовать различные шрифты и гибко настраивать внешний вид сообщений.

Нам сказали что это должна быть такая древняя верстка, чтобы в письме она корректно отображалась, а вот спам фильтры не смогли бы ее прочесть, полностью или частично.

Просьба оставлять заявки, только тех кто уже имел опыт в составлении html-шаблонов для электронной рассылки!!!

HTML
13 лет назад
michael12
Михаил 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад
$20
1 день
Хамбат ответственно подошёл к верстке. Поскольку нужна была очень экзотичная вёрстка почтовой рассылки, то были небольшие доработки, которые исправлялись на лету. В итоге получили хорошую вёрстку. Результатом доволен.
Спасибо за предоставленную работу! Михаил очень хороший человек, четко поставленная задача. Оплата без проблем. РЕКОМЕНДУЮ! Надеюсь еще поработаем!

Заявки фрилансеров

hambat
Хамбат 
34 года
14 лет в сервисе
Был
3 дня назад
13 лет назад