Убрать баг верстки в ИЕ8

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок155 просмотров

есть баг в ие8. можно увидеть на скрине пишите в скайп, мой скайп brndcrte

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Изменить пару страниц в Joomla и поля в Virtuemart

    Сайт под управлением Joomla 1.5 с установленным магазином Virtuemart 1.19 1.Необходимо отредактировать, добавить, изменить несколько страниц в Joomla Например - есть старые статьи в новостях - их заменить предоставленными. Нужно ...

    Joomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • HTML5

    Добрый день. Есть дизайн в PSD ОЧЕНЬ похожий на этот сайт http://www.liviumocan.com. Пожалуйста, укажите время и сроки исполнения подобной верстки. (Обязательно HTML5 !!!) Предпочтения тому кто хорошо знает ...

    HTMLWordPress
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать и анимировать иллюстрац. в HTML5+CSS3+JS

    К проекту прилагаю картинки, которые требуется анимировать. Все исходники в формате Adobe Photoshop с разбивкой по слоям. Видимый размер блока 1000 пикселей по ширине. Так как картинки шире видимого блока, то нужно ...

    HTMLJavaScript
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать шаблон, натянуть на WP, все настроить.

    Добрый день. Необходимо сверстать готовый дизайн (главная + 4 внутренние страницы). Есть psd. Подключить модуль форм обратной связи, капчу. Нужна качественная работа. Пишите цену и сроки. ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Верстка сайта по утвержденному дизайну + CMS.

    $500

    Задача - сверстать сайт по готовому дизайну и натяжка на CMS. Сайт средней сложности, туристической направленности, включает в себя привязку к базам данных (поиск туров) и обратную связь (вопрос ответ). Все подробности при ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Заменить элементы на сайте

    $250

    Необходимо заменить элементы на сайте, исходники элементов и верстки (а не просто копи паст изображений!!) надо повыдергивать из нескольких мест из сети + есть эскиз как всё расположить. Одно из главных условий валидность корректной работы ...

    Webasyst
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сверстать PSD-макет сайта-визитки

    $100

    Требуется сверстать PSD-макет для сайта-визитки небольшой компании по продаже и обслуживанию промышленного холодильного оборудования. Верстка нужна для главной + нескольких внутренних страниц. Требования к верстке простые: соответствие стандартам, корректная работа в IE8+, FF3.6+, ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад