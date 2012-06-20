Добрый день.

Есть дизайн в PSD ОЧЕНЬ похожий на этот сайт http://www.liviumocan.com.

Пожалуйста, укажите время и сроки исполнения подобной верстки. (Обязательно HTML5 !!!)

Предпочтения тому кто хорошо знает WP и сможет комплексно завершить этот проект.

Спасибо.