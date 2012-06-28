Сверстать магазин

$80
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен10 заявок208 просмотров

Сверстать магазин

валидно, кроссбраузерно, блоками, проверка по пиксель перфект.

13 лет назад
BrndCrte
49 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$80
3 дня
Сделал третий проект с Алексеем, профессионально и в срок и даже с юмором)) настоятельно рекомендую!
Очень доволен сотрудничеством! 10 баллов без всяких сомнений!)

Заявки фрилансеров

herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад