Нужно сверстать страницу на div, с использованием jquery. (Для всплывающих окон) Качество превыше всего. С оплатой нужно будет подождать, как минимум до 29 числа "не исключено что оплата поступит ...
InstantCMS
Нужен грамотный специалист по верстки дизайна. Дизайн будет не обычны, даже весьма интересный, нужно будет дописать чат и все распределить на свои места! Нужен позитивный, человек которому нравиться тематика сталкера!
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