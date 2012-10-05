Сверстать макет

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок217 просмотров

Надо сверстать макет сайта. Всего страниц 28. В аттаче главная. Остальные покажу при желании (в аське, мейлом).

Надо сделать: недорого, быстро, качественно.

Требования к верстке - валидность, кроссбраузерность.

ТРЕБОВАНИЯ К ФРИЛАНСЕРУ:

Преимущественный онлайн, четкость понимания, оперативность, ответственность.

Больше 3-х месяцев в сервисе + наличие хотя бы 5-7 положительных отзывов.

ПО ПОВОДУ ПРЕДОПЛАТЫ:

Предоплату не делаю. Никогда. Всегда работаю по принципу "Сделал работу - получил бабло". Тех, кто без предоплаты работать не согласен УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба не отвечать в моих проектах.

Оплата вебманей сразу после сдачи работы.

13 лет назад
Metrix
Рауф 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$200
10 дней
Сверстал быстро. Мелкие корректировки сделал тоже оперативно. Спасибо человеку
Рад был сотрудничать с Рауфом. Приятный в общении человек, не задаёт глупых вопросов, оплачивает сразу. Надеюсь и в дальнейшем будем работать.

Заявки фрилансеров

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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