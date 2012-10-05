Надо сверстать макет сайта. Всего страниц 28. В аттаче главная. Остальные покажу при желании (в аське, мейлом).

Надо сделать: недорого, быстро, качественно.

Требования к верстке - валидность, кроссбраузерность.

ТРЕБОВАНИЯ К ФРИЛАНСЕРУ:

Преимущественный онлайн, четкость понимания, оперативность, ответственность.

Больше 3-х месяцев в сервисе + наличие хотя бы 5-7 положительных отзывов.

ПО ПОВОДУ ПРЕДОПЛАТЫ:

Предоплату не делаю. Никогда. Всегда работаю по принципу "Сделал работу - получил бабло". Тех, кто без предоплаты работать не согласен УБЕДИТЕЛЬНАЯ просьба не отвечать в моих проектах.

Оплата вебманей сразу после сдачи работы.