HTML- верстка, бронирование отелей

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок181 просмотр

Необходимо сверстать 5 страниц для сайта по бронированию отелей.

Формы, рейтинги, выпадающие списки списки и т.д.

Срок до утра 25 июня (понедельник).

Оплата WMU? наличные или Приват24

Качественная верстка, адекватные сроки и стоимость - залог постоянного сотрудничества.

ТЗ и несколько макетов в приложении.

HTML
13 лет назад
koozia
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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