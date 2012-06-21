Нужно доработать дизайн и адаптировать

Есть дизаин, с легка его надо доработать - и сверстать - так же его надо будет адаптировать под двигатель доски объявлений- двигатель платный QPL -

или так же вариант - доработанный дизаин - но его нужно будет адаптировать - под двигатель - Прошу отвечать только тем кто реально сможет адаптировать дизаин под qpl board - бюджет оговаривается .