Верстка с js, доработка

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок178 просмотров

требуется сверстать часть страниц с использованием уже существующих настроек стилей

на данный момент 7 страниц

основная эта - https://www.dropbox.com/sh/tlbxa9nm8tj8nqf/95PUMh7PD2/new%20and%20edit%20teaser%20over.psd

нужно все выполнить максимально быстро

JavaScript
13 лет назад
bravo5
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$250
7 дней

Заявки фрилансеров

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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