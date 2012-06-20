Создать тему Wordpress из макета

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок193 просмотра

Здравствуйте, необходима качественная кроссбраузерная верстка не резинового макета, с последующим созданием темы Wordpress.

В макете две страницы (смотрите в прикрепе).

Корректное отображение в браузерах: Explorer 7 и выше, Opera 10 и выше, Firefox 8 и выше, Chrome

Так же потребуются навыки программирования (блок "Последнее" должен плавно разворачиваться вниз, показывая большее содержание пунктов).

Сроки: тема должна быть полностью готова до 26 июня (включительно).

Выбирать исполнителя буду вечером 22 июня, до этого смело отправляйте заявки, указывайте цену.

WordPress
13 лет назад
Dlovar
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

D_e_N
Денис 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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