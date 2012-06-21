Нужна качественная верстка

Добрый день!

Нужно сверстать несколько десятков страниц. Качественно и валидно.

Дизайн аналогичен www.demodex.ru (то есть такой же, только другого цвета и контент немного отличается)

Требования к верстке:

кроссбраузерная верстка

знание xhtml, html5

знание с CSS3 и способы обходной реализации его свойств для старых браузеров

Просьба к претендентам сразу давать ссылки на примеры со своей версткой, которую он сам оценивает как качетвенную. Без ссылок заявки рассматривать не буду.

Спасибо!