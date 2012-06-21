Нужна качественная верстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт14 заявок238 просмотров

Добрый день!

Нужно сверстать несколько десятков страниц. Качественно и валидно.

Дизайн аналогичен www.demodex.ru (то есть такой же, только другого цвета и контент немного отличается)

Требования к верстке:

кроссбраузерная верстка

знание xhtml, html5

знание с CSS3 и способы обходной реализации его свойств для старых браузеров

Просьба к претендентам сразу давать ссылки на примеры со своей версткой, которую он сам оценивает как качетвенную. Без ссылок заявки рассматривать не буду.

Спасибо!

HTML
13 лет назад
annika
43 года
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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