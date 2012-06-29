Приватно для Полищук Александр (rex_oedipus)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка107 просмотров

Верстка. Все обсудили. Макет во вложении.

13 лет назад
cmd
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
10 отзывов

Выбранный исполнитель

rex_oedipus
Александр 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$80
4 дня
Собственно, работаю я с Александром уже не первый раз. К верстке я всегда придирчивый, но работой Александра более чем доволен. Нанимать Александра никому не рекомендую - лучше я его сам найму :)

Заявки фрилансеров

rex_oedipus
Александр 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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