Подправить компонент на Joomla-сайте

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен3 заявки139 просмотров

Файловый архив на сайте (Joomla 1.5) сделан на основе компонента Remository. Требуется внести коррекцию во внешний вид компонента, выводимые поля в файловом архиве и т.д.

Joomla
13 лет назад
sigourd
48 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Андрей - прекрасный специалист. Справился с реально сложной задачей, перед которой спасовали двое его предшественников. В задание "вживается", что выдает профессионала, которого даже на этом сайте нечасто встретишь. Рекомендую всем.
Переделывать пришлось много больше от первоначального плана, зато Олег заплатил за переработку без особых вопросов. Доверие полное, работать было очень приятно, в общем мне понравилось.

Заявки фрилансеров

dolg_andrey
Андрей 
42 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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