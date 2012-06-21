Есть дизаин, с легка его надо доработать - и сверстать - так же его надо будет адаптировать под двигатель доски объявлений- двигатель платный QPL - или так же вариант - доработанный ...
Продвинутый интернет-каталог продукции
Требуется интернет-каталог продукции, с возможностью сортировки с помощью фильтра. Модулем новостей, добавления в избранное (типа как в личный кабинет, понравившихся наименований), модулем "товар дня", "недавно просмотренное", поиском по сайту. Так же нужен модуль слайд-шоу. Нужна возможность гибкой настройки каталога, что бы можно было включить, например, цену, или отключить, добавить свои поля под описание, возможность загрузить много картинок, и их увеличение в окне. Главное требование(!) это open-source проекта, что бы после его сдачи мы могли сами ковырять что угодно, и как угодно.
PS: Авторизации на сайте не будет(!). Подробнее о том что должно быть, и чего не должно, уже при личном разговоре.
UPD: Так же необходим импорт цен из exel.
UPD2: Drupal - сразу нет.
Много кто не понял, ДИЗАЙН сайту не нужен, нужна ВЕРСТКА.
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