Продвинутый интернет-каталог продукции

Требуется интернет-каталог продукции, с возможностью сортировки с помощью фильтра. Модулем новостей, добавления в избранное (типа как в личный кабинет, понравившихся наименований), модулем "товар дня", "недавно просмотренное", поиском по сайту. Так же нужен модуль слайд-шоу. Нужна возможность гибкой настройки каталога, что бы можно было включить, например, цену, или отключить, добавить свои поля под описание, возможность загрузить много картинок, и их увеличение в окне. Главное требование(!) это open-source проекта, что бы после его сдачи мы могли сами ковырять что угодно, и как угодно.

PS: Авторизации на сайте не будет(!). Подробнее о том что должно быть, и чего не должно, уже при личном разговоре.

UPD: Так же необходим импорт цен из exel.

UPD2: Drupal - сразу нет.

Много кто не понял, ДИЗАЙН сайту не нужен, нужна ВЕРСТКА.