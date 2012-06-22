Исправить глюк.

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Добрый день !

http://www.originalwatches.kz/index.php?section=4&item_id=706

В ИЕ не открывает картинку в всплывающем окне. - пишет

Image not found:

http://www.originalwatches.kz/foto/storefront/706_large.jpg

Хотя если по этому адресу перейти - картинка откроется.

Нужно исправить.

13 лет назад
awstudio
Максим 
42 года
18 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

developclub
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
13 лет назад

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