Добрый день ! http://www.originalwatches.kz/index.php?section=4&item_id=706 В ИЕ не открывает картинку в всплывающем окне. - пишет Image not found: http://www.originalwatches.kz/foto/storefront/706_large.jpg Хотя если по этому адресу перейти - картинка откроется. Нужно ...
Дизайн сайта
Нужно:
1. сделать верстку моего дизайна
2. настроить под DLE
Заявки фрилансеров
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