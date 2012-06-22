Подбор готового сайта под логотип

Необходимо:

- подобрать готовый CSS (free-css.com или иные сайты) отвечающий сути компании - логистика/курьерская доставка

- разместить логотип на страницах сайта

- переделать шрифты на необходимые

CSS должен быть строгим по дизайну, в тонах логотипа

Требования по шрифту:

Шрифт "TREBUCHET".

Если вы пришлете скриншот на то что вы нашли (да бы не присылать ссылку, что бы не переживать что мы я не заплачу) вероятность забрать деньги будет гораздо больше

Оплата YD, WM