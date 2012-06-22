Есть сайт www.skippers.ibhost.ru Сверстанный через неправильно. Есть задача сайт переверстать. Тоесть отдельные моменты сделаны хорошо, а некоторые с косяками. Собственно косяки описаны ниже. Так же в данный ресурс были внесены изменения, а так ...
Необходима вёрстка и адаптация под CMS DLE
Необходима вёрстка PSD макета, две страницы главная + внутренняя (новость) и адаптация всего этого под CMS DLE.
С использованием jQuery.
Желательно на div'ах.
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