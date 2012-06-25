Вёрстка сайта на HTML

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок172 просмотра

Надо сверстать сайт, что в приложении. Исходники дизайна конечно же дам. Сам могу не успеть по времени, в связи с тем что очень много работы. Вёрстка элементарная.

От Вас цена, срок и отзывы о выполнении подобных работ.

Естественно все тексты должны быть поверх картинок. Указывайте цену за вёрстку морды, и других страниц (их не много). Собственно мне достаточно и морды.

HTML
13 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель! Сделал всё чётко, качественно и в срок. Что ещё нужно от настоящего профессионала? Буду работать в дальнейшем.
Алексей проявил себя как очень ответственный заказчик. Четко поставленная задача, моментальная оплата, приятное общение. Что еще нужно. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

sitebirth
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад

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