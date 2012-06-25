Вёрстка сайта на HTML

Надо сверстать сайт, что в приложении. Исходники дизайна конечно же дам. Сам могу не успеть по времени, в связи с тем что очень много работы. Вёрстка элементарная.

От Вас цена, срок и отзывы о выполнении подобных работ.

Естественно все тексты должны быть поверх картинок. Указывайте цену за вёрстку морды, и других страниц (их не много). Собственно мне достаточно и морды.