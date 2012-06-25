Надо сверстать шаблон срочно! 1-2 дня. На ТЗ psd скину ссылки, пишите в личку. Прошу откликнуться только тех, кто действительно сможет это сделать.
Вёрстка сайта на HTML
Надо сверстать сайт, что в приложении. Исходники дизайна конечно же дам. Сам могу не успеть по времени, в связи с тем что очень много работы. Вёрстка элементарная.
От Вас цена, срок и отзывы о выполнении подобных работ.
Естественно все тексты должны быть поверх картинок. Указывайте цену за вёрстку морды, и других страниц (их не много). Собственно мне достаточно и морды.
Выбранный исполнитель
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