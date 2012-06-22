Верстка интернет-магазина одежды 9 страниц. Верстка резиновая, блочная с соблюдением всех стандартов.(ie6+, opera, chrome, safari, mozilla) Верстка нужна 26 числа. Главная страница в приложении. Цена за все страницы.
Вёрстка сайта
Здравствуйте.
Нужно с сайта http://ivgrand.ru/ содрать вёрстку.
Фишка в чём - сайт на Drupal-е, соответственно, там всё загажено друпаловскими фишками (типа вот таких стилей файлов: css_CKoWqiBj9gVXhPuDSnNphuEB0b0J2To76x0pX0EGqn4.css), а мне нужен простой обычный html, т.е. в папке img - изображения, в js - скрипты, style.css и следующие файлы: "Главная", "Программы и цены", http://ivgrand.ru/countries/latviya вот эта (например), "Контакты" и "Отзывы".
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