Ищется грамотный верстальщик, для осуществления верстки портала. Работа не сложная, все страницы похожы друг на друга. Оплата договорная.
Верстка и интеграция в Wordpress
Макет легкий, главная + около 8 однотипных внутренних, тз и скриншоты в личку.
БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $6
Здравствуйте. Нужно с сайта http://ivgrand.ru/ содрать вёрстку. Фишка в чём - сайт на Drupal-е, соответственно, там всё загажено друпаловскими фишками (типа вот таких стилей файлов: css_CKoWqiBj9gVXhPuDSnNphuEB0b0J2To76x0pX0EGqn4.css), а мне нужен ...HTML-верстка1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $40
Верстка интернет-магазина одежды 9 страниц. Верстка резиновая, блочная с соблюдением всех стандартов.(ie6+, opera, chrome, safari, mozilla) Верстка нужна 26 числа. Главная страница в приложении. Цена за все страницы.Завершен13 лет назад
- $50
Надо сверстать сайт, что в приложении. Исходники дизайна конечно же дам. Сам могу не успеть по времени, в связи с тем что очень много работы. Вёрстка элементарная. От Вас цена, срок и отзывы о ...Завершен13 лет назад
- $100
Надо сверстать шаблон срочно! 1-2 дня. На ТЗ psd скину ссылки, пишите в личку. Прошу откликнуться только тех, кто действительно сможет это сделать.HTML-верстка8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть заброшенный медицинский сайт. Нужно: 1) Обновить версию DLE до актуальной, сейчас стоит DLE 8.2. 2) Подобрать и установить тематический шаблон +встроить в указанные места блоки adsence. Всё. ...Завершен13 лет назад
- $100
Необходима вёрстка PSD макета, две страницы главная + внутренняя (новость) и адаптация всего этого под CMS DLE. С использованием jQuery. Желательно на div'ах.HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $230
Есть сайт www.skippers.ibhost.ru Сверстанный через неправильно. Есть задача сайт переверстать. Тоесть отдельные моменты сделаны хорошо, а некоторые с косяками. Собственно косяки описаны ниже. Так же в данный ресурс были внесены изменения, а так ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- Завершен13 лет назад
- $30
Необходимо: - подобрать готовый CSS (free-css.com или иные сайты) отвечающий сути компании - логистика/курьерская доставка - разместить логотип на страницах сайта - переделать шрифты на необходимые CSS должен быть ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад