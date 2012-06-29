Макет легкий, главная + около 8 однотипных внутренних, тз и скриншоты в личку. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Cклонировать сайт, внеся коррективы в дизайн, WP
Нужно "передрать" дизайн с сайта, немного его подкорректировав
сайт-донор http://www.segwaypalma.com/
на базе него делаем сайт проката Segway для другого региона
Ваша задача:
вариант a)
- всё кроме редактирования изображений и написания текстов.
- вариант б)
только вёрстка шаблона
Изображения предоставляете мне архивом, и получаете обратно со сделанными изменениями.
Имена файлов изображений изменяем на новые.
Результат собираем на WordPress'е.
Всего 6 страниц.
Полное ТЗ в приложении.
Я заказчик, не посредник.
В заявке пишите, стоимость какого варианта указали.
Бесценные заявки не рассматриваю.
Студии мимо. Оплата WMR по ЦБ, только по факту приема работы.
В личку без дела не писать.
Ваши заявки скрыты от других.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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