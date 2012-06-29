Cклонировать сайт, внеся коррективы в дизайн, WP

Нужно "передрать" дизайн с сайта, немного его подкорректировав

сайт-донор http://www.segwaypalma.com/

на базе него делаем сайт проката Segway для другого региона

Ваша задача:

вариант a)

- всё кроме редактирования изображений и написания текстов.

- вариант б)

только вёрстка шаблона

Изображения предоставляете мне архивом, и получаете обратно со сделанными изменениями.

Имена файлов изображений изменяем на новые.

Результат собираем на WordPress'е.

Всего 6 страниц.

Полное ТЗ в приложении.

Я заказчик, не посредник.

В заявке пишите, стоимость какого варианта указали.

Бесценные заявки не рассматриваю.

Студии мимо. Оплата WMR по ЦБ, только по факту приема работы.

В личку без дела не писать.

Ваши заявки скрыты от других.