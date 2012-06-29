Cклонировать сайт, внеся коррективы в дизайн, WP

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки195 просмотров

Нужно "передрать" дизайн с сайта, немного его подкорректировав

сайт-донор http://www.segwaypalma.com/

на базе него делаем сайт проката Segway для другого региона

Ваша задача:

вариант a)

- всё кроме редактирования изображений и написания текстов.

- вариант б)

только вёрстка шаблона

Изображения предоставляете мне архивом, и получаете обратно со сделанными изменениями.

Имена файлов изображений изменяем на новые.

Результат собираем на WordPress'е.

Всего 6 страниц.

Полное ТЗ в приложении.

Я заказчик, не посредник.

В заявке пишите, стоимость какого варианта указали.

Бесценные заявки не рассматриваю.

Студии мимо. Оплата WMR по ЦБ, только по факту приема работы.

В личку без дела не писать.

Ваши заявки скрыты от других.

WordPress
13 лет назад
voldemar77
Владимир 
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$100
5 дней
Человек вменяемый, почти всегда на связи в скайпе. В вёрстке соображает хорошо, хотя иногда включает ванечку. :) С WP дружит, работает оперативно. Мозг не выносит, за что отдельное спасибо. Работу сделал в срок, даже раньше (была небольшая задержка с моей стороны) Спасибо!
Адекватный работодатель и это главное! Четко объяснил суть задачи и не менял свои решения "по ходу дела". Советую работать с Владимиром, т.к. работа с ним оставляет только хорошие впечатления.

Заявки фрилансеров

JESOD
31 год
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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