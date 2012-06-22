Верстка и интеграция в OpenCart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок141 просмотр

Добрый день. Нужна помощь по верстке макетов и их интеграции в русский OpenCart. С доработкой модулей в соответствии с дизайном.

Прикрепляю 6 страниц.

Бюджет 100у.е. Кто возьмется? Сроки - 10 дней максимум.

Перевод на вебмани.

Opencart
13 лет назад
sarmat2509
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Nikita_R
55 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
10 дней

Заявки фрилансеров

Nikita_R
55 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Верстка дивами

    Здравствуйте! Требуется переверстать 9 страниц. Есть уже сверстанные, но с использованием таблиц. Необходимо переверстать в дивах, ссылки анкорами, тайтлы и альты у картинок, соответствие стандартам w3c(http://www.w3schools.com/web/web_validate.asp), все стили и ява-скрипт по соответствующим ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Немного переверстать шаблон

    Есть сайт - kieve95outlet . com Необходимо его немного переделать, чтобы был как на макете в прикрепленном документе (ПСД есть) 1. Работа по верстке главной страницы 2. Сделать скрипт вывода ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка сайта

    $50

    верстка сайта с использованием jQuery сайт визитка, с одним слайдером и выпадающим меню. оплата безопасная сделка или по договоренности

    jQuery
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доверстать позиции в шаблоне Джумла.

    Доверстать недостающие позиции. №1 в отмеченный размер разместить позицию, чтобы добавлять из админки анимированное лого. №2 добавлять из админки модули. интересует цена и срок.

    Joomla
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта

    $6

    Здравствуйте. Нужно с сайта http://ivgrand.ru/ содрать вёрстку. Фишка в чём - сайт на Drupal-е, соответственно, там всё загажено друпаловскими фишками (типа вот таких стилей файлов: css_CKoWqiBj9gVXhPuDSnNphuEB0b0J2To76x0pX0EGqn4.css), а мне нужен ...

    CSSDrupalHTMLJavaScript
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Верстка интернет-магазина одежды

    $40

    Верстка интернет-магазина одежды 9 страниц. Верстка резиновая, блочная с соблюдением всех стандартов.(ie6+, opera, chrome, safari, mozilla) Верстка нужна 26 числа. Главная страница в приложении. Цена за все страницы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Вёрстка сайта на HTML

    $50

    Надо сверстать сайт, что в приложении. Исходники дизайна конечно же дам. Сам могу не успеть по времени, в связи с тем что очень много работы. Вёрстка элементарная. От Вас цена, срок и отзывы о ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад