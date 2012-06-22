Макет легкий, главная + около 8 однотипных внутренних, тз и скриншоты в личку. БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ.
Нужно вставить изображения
движок вордпресс
нужно сделать так чтобы была возможность через админку вставить изображения в тех четвертях (справа, слева от текста), которые будут "свободными"
цена 200р
Заявки фрилансеров
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