Нужно сверстать шаблон дизайна для интернет-магазина под CMS и настроить ее для работы. Ассортимент в магазине достаточно большой - 5-10 тысяч товарных позиций. Рассматриваются разные CMS, чтобы работали стабильно и быстро, рассмотрю все варианты.
Сверстать под Джумла шаблон
Сайт переделывается под джумлу. Надо перенести старый дизайн на джумлу, сделать шаблон.
Заявки фрилансеров
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