Верстка шаблона интернет-магазина и настройка CMS

Нужно сверстать шаблон дизайна для интернет-магазина под CMS и настроить ее для работы. Ассортимент в магазине достаточно большой - 5-10 тысяч товарных позиций. Рассматриваются разные CMS, чтобы работали стабильно и быстро, рассмотрю все варианты.