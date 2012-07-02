В шапку в ставить горизонтальное меню. Переделать отображение товара в категориях. Сделать, чтоб при наведении на картинку товара появлялась рамка. И еще пару мелочей. Требуется опытный программист.
Сверстать ген. план в html/css
Подробное ТЗ и ссылки на макеты:
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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