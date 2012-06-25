Верстка дизайна под CMS Джумла

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Мне нужно чтобы был выбор региона по айпи как тут http://htmlweb.ru/ajax/example/region.php и в зависимости от этого появлялись в шапке офисы того региона и вместо карты метро должна вылазить карта гугл или яндекс того региона в котором человек находится