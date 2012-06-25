Верстка дизайна под CMS Джумла

$30
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок128 просмотров

Дизайн готов, надо сверстать!Подробности в скайпе turogid

Мне нужно чтобы был выбор региона по айпи как тут http://htmlweb.ru/ajax/example/region.php и в зависимости от этого появлялись в шапке офисы того региона и вместо карты метро должна вылазить карта гугл или яндекс того региона в котором человек находится

AJAXJoomla
13 лет назад
lm1983
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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