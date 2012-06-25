"Интегрировать" хтмл-код в шаблон

Нужно сделать несколько страниц в хтмл.шаблоне.

Высылаю пустой шаблон по которому нужно будет создать страницы (вставить инфо) и перенести в них всю информацию.

Информацию нужно снять с другого сайта.

Главное чтобы ничего не разлезалось, не глючило и не расползалось.

Указывайте стоимость и сроки работы в проекте (в обратном случае заявки рассматриваться не будут)

Обьем работы: 10 страниц