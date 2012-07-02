Разработать дизайн и сверстать несколько страниц

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен22 заявки267 просмотров

Необходимо разработать дизайн и сверстать несколько страниц на сайте. На страницах имеются таблицы с ценами, различные акции и формы, поэтому необходимо разработать красивый и удобный для просмотра дизайн. Подробное ТЗ по запросу.

13 лет назад
Dzurdzuk
Ясир 
43 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$150
10 дней
Долго выбирал исполнителя, в конечном итоге сделал выбор в пользу Маргариты, чему очень рад. Высококлассный специалист, имеет богатую фантазию, четко выполняет поставленную задачу, по ходу предлагая наилучшие варианты. Доволен сотрудничеством. Продолжаем работать над другими страницами сайта.
Приятно работать с Ясиром. Всегда на связи и работу оплачивает незамедлительно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Мои наилучшие рекомендации! С уважением, Марго.

Заявки фрилансеров

Ma_Rgo
39 лет
14 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад

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