под популярные браузеры : опера, фаерфокс, сафари, гугл хром, эксплорер без движка страниц будет свыше 100 точно, точное кол-во сейчас не могу сказать работу сделать надо до конца мес ...
Разработать дизайн и сверстать несколько страниц
Необходимо разработать дизайн и сверстать несколько страниц на сайте. На страницах имеются таблицы с ценами, различные акции и формы, поэтому необходимо разработать красивый и удобный для просмотра дизайн. Подробное ТЗ по запросу.
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