Переверстать макет

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки218 просмотров

Добрый день.

Имеется Joomla 1.5 + Virtuemart

Шаблон в psd

Пример того что уже сделано

Сроки четвер до 12.00

Цена 1300 рублей

Оплата - вебмани

Связь пм\аська\скайп, все в профиле.

Заявки без текста или не полностью заполненые, отклоняются автоматом.

Joomla
13 лет назад
kolob
37 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад
$40
2 дня
Проект был открыт во втроник 26.06.2012 http://www.weblancer.net/projects/364984.html Дедлайн стоял строгий - четверг до 12.00 С Денисом обговорили все вопросы, и договорились что промежуточный итог будет показан в среду вечером. В итоге в среду с 19.10 (по мск) и до половины 11го писал ему в скайп, и ничего в ответ не получил. Предупредил, что оставлю негативный отзыв, т.к. уже договоренность нарушена. В четверг 11.30-11.50 получил сообщение, что мол вечером он меня ждал, так и не дождался. После чего я спросил, сделана ли работа, ответа так и не поступило. И только в пятницу в 20.38 человек вышел на связь. Отзыв обновлен 29.06.2012. ------------------ Подводя итог, могу сказать следующее: 1. Безответственный 2. Не компетентый (т.к. результата не увидел) 3. Без стыдный (т.к. за срыв сроков не получено извинений) 4. Наглый (по разговору) Это уже второй отзыв на данном его аккаунте (на прошлом было 5). Если кому надо, скину всю переписку которая была в скайпе, и могу пообщаться лично.
Ну что сказать. Целый день ждал человека, ушел с рабочего места по указанному в профиле графику, утром получил порцию негатива в свой адрес. Наверное надо было сидеть и молиться на него, когда же он появится... Но я не религиозен, потому просто ушел отдыхать. Заказчик он некорректный, думайте сами.

Заявки фрилансеров

denkolmychenko
Ден 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
20 отзывов(-3)
13 лет назад

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