Переверстать макет

Ну что сказать. Целый день ждал человека, ушел с рабочего места по указанному в профиле графику, утром получил порцию негатива в свой адрес. Наверное надо было сидеть и молиться на него, когда же он появится... Но я не религиозен, потому просто ушел отдыхать. Заказчик он некорректный, думайте сами.