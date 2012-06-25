Верстка и натяжка главной и внутренней на joomla.

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки149 просмотров

Требуется верстка и натяжка главной и внутренней на joomla 1.5.

Так же требуются внести на сайте изменения:

- ЧПУ

- сменить в компоненте 2гис карту яндек на карту яндекс народную

- структурировать разделы как на ___2gis.prokopievsk.ru/ все разделы компонента как тут _g-64.ru/sprav (сайт сделан с тем же компонентом что и на нашем) просто надо все сделать чтобы было красиво как на ___2gis.prokopievsk.ru.

- надо изменить при поиске например авто выдает список фирм. под списком фирм карта под картой навигация ее надо сделать работоспособной. нажимаешь на цифровую навигацию или текстовую остальные фирмы не показывает только те которые есть.

сам сайт gougansk.ru

Вот скрины макетов:

http://s1.ipicture.ru/uploads/20120623/Tibe3MMJ.jpg

http://s1.ipicture.ru/uploads/20120623/ZuxCW0fm.jpg

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В последствии кто совсем этим справиться отдам работу на перенос сайта на последнюю версию joomla.

P.S. Если не уверены и не можете не подавайте пожалуйста заявку. Если просто так для кучи подать заявку тоже не стоит. Цените свое и мое время!

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Joomla
13 лет назад
damio
Дамио 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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