Требуется перевести сайт www.Bannikoff.ru на Семантичную, Валидную верстку на HTML 5 Сайт выполнен на статике, собирается посредством SSI Задачи: - перевести коды страниц на HTML 5 - перевести CSS ...
Сверстать шаблон под OpenCart 1.5.1.3
Сверстать шаблон под OpenCart 1.5.1.3
Исходник есть, вышлю по желанию.
Расчет банковским переводом.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Срочно нужно сверстать один лендинг. Срок 1 день.Завершен13 лет назад
Необходимо сверстать сайт. Система написана на ASP .NET MVC(а это значит что верстать надо будет .cshtml файлы) дизайн в PSD.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуется верстка и натяжка главной и внутренней на joomla 1.5. Так же требуются внести на сайте изменения: - ЧПУ - сменить в компоненте 2гис карту яндек на карту яндекс народную ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать дизайн и сверстать несколько страниц на сайте. На страницах имеются таблицы с ценами, различные акции и формы, поэтому необходимо разработать красивый и удобный для просмотра дизайн. Подробное ТЗ по запросу.Завершен13 лет назад
- $150
Доброго времени суток всем. Необходимо сверстать макет из 4-х страниц. Вёрстка необходима в HTML5, исключительно div-ная; при необходимости задействовать jQuery. Работать должно в последних стабильных версиях браузеров, IE 8 и выше, FF, ...Завершен13 лет назад
- $30
Дизайн готов, надо сверстать!Подробности в скайпе turogid Мне нужно чтобы был выбор региона по айпи как тут http://htmlweb.ru/ajax/example/region.php и в зависимости от этого появлялись в шапке офисы того региона и вместо карты метро должна ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сделать несколько страниц в хтмл.шаблоне. Высылаю пустой шаблон по которому нужно будет создать страницы (вставить инфо) и перенести в них всю информацию. Информацию нужно снять с другого сайта. Главное чтобы ничего ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Шаблон без сложных параметров и настроек. Исходный код шаблона кину исполнителю. Шаблон можно посмотреть на сайте www.like . sumy . uaЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо в шаблоне HTML разметить правую область страницы под баннер. Всего 10 HTML страниц. Задание в приложенном файлеЗавершен13 лет назад