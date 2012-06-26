HTML-правка страницы подписки

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок139 просмотров

Нужно добавить на имеющуюся страницу подписки один пункт, который разворачивается/сворачивается при клике как на текст заглавия или иконку рядом.

Цель, чтобы не загромождать страницу подписки лишним текстом, и чтобы не было скроллинга по умолчанию.

Обычно, видел в аналогах такую иконку в виде знака "+".

Рабочее название добавляемого пункта «Чтобы посмотреть отзывы нажми здесь».

Сама новая страница подписки уже готова.

Сами отзывы на прежней странице подписки тоже имеются.

Нужно в дизайне новой страницы перенести Отзывы со старой страницы на новую страницу и разместить согласно заданию.

Стоимость работы не больше $5.

Готов в приватном сообщении дать ссылки на обе страницы.

HTML
13 лет назад
gaver
63 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

amur22
Ирина 
45 лет
17 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад