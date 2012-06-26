HTML-правка страницы подписки

Нужно добавить на имеющуюся страницу подписки один пункт, который разворачивается/сворачивается при клике как на текст заглавия или иконку рядом.

Цель, чтобы не загромождать страницу подписки лишним текстом, и чтобы не было скроллинга по умолчанию.

Обычно, видел в аналогах такую иконку в виде знака "+".

Рабочее название добавляемого пункта «Чтобы посмотреть отзывы нажми здесь».

Сама новая страница подписки уже готова.

Сами отзывы на прежней странице подписки тоже имеются.

Нужно в дизайне новой страницы перенести Отзывы со старой страницы на новую страницу и разместить согласно заданию.

Стоимость работы не больше $5.

Готов в приватном сообщении дать ссылки на обе страницы.