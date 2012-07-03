Здравствуйте. Нужно переверстать с десяток страничек. Они все однотипные и наполнены таблицами. Все страницы нужно привести в общий стиль согласно первой страницы (там шрифты разные, css кнопок, ширина колонок и т.д.) ...
Верстка внутренних страниц сайта (на CMS Drupal)
Верстка внутренних страниц сайта (12 шт, из них 9 - однотипные) + некоторые изменения в дизайне сайта.
Сайт - spectromass.ru
Подробности - в ТЗ (прикрепленный файл)
Срок выполнения 2-3 дня
стоимость выполнения работ - 2000р
Выбранный исполнитель
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