Верстка внутренних страниц сайта (на CMS Drupal)

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен2 заявки179 просмотров

Верстка внутренних страниц сайта (12 шт, из них 9 - однотипные) + некоторые изменения в дизайне сайта.

Сайт - spectromass.ru

Подробности - в ТЗ (прикрепленный файл)

Срок выполнения 2-3 дня

стоимость выполнения работ - 2000р

Drupal
13 лет назад
IgorTelegin
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

axejko
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$70
3 дня
Быстрая и качественная работа! Особо отмечу - готовность помочь даже сверх ТЗ. Свободное приятное общение, четкое выполнение задач. Рекомендую!
Отличный работодатель! Четко ставит задачу, также как и оплачивает проделанную работу!

Заявки фрилансеров

axejko
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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