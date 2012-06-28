Доработать верстку сайта (Очень срочно)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки188 просмотров

Крайний срок 28.06.2012 (первая половина дня)

Все материалы прилагаю к задаче (макеты, описания, исходники, пример верстки)

13 лет назад
IvanMiroshin
Иван 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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