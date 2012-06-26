Верстка сайта. Нестандартные шрифты

$250
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок141 просмотр

Исходник: http://rusradio.ru/news/radio/

Необходима верстка данной страницы

Ширина фиксированная, 1000 пикс.

Особенности:

Верхняя строка навигации: Утреннее шоу, Русское радио, Эфир и т.д. : Пункты меню (текст+плашка под ней) необходимо выполнить в резиновом виде с автоподбором ширины в зависимости от общего количества пунктов навигации (количество пунктов может варьироваться от 5 до 10, допускается использовать TABLE, однако это на усмотрение верстальщика). Вместо картинок с названиями пунктов, использовать подходящий шрифт (допускается использовать Гугл-фонты и прочие javascript решения, вносящие минимум «тормозов» в работу сайта. Предложения верстальщика приветствуются)

Аналогичные пожелания насчет подкатегорий новостей – «Новости радиостанции», «Новости шоубизнеса», «Новости обовсем на свете».

В данном случае количество подкатегорий может варьироваться от 0 до 4.

JavaScript
13 лет назад
BArt
44 года
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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