Верстка сайта. Нестандартные шрифты

Исходник: http://rusradio.ru/news/radio/

Необходима верстка данной страницы

Ширина фиксированная, 1000 пикс.

Особенности:

Верхняя строка навигации: Утреннее шоу, Русское радио, Эфир и т.д. : Пункты меню (текст+плашка под ней) необходимо выполнить в резиновом виде с автоподбором ширины в зависимости от общего количества пунктов навигации (количество пунктов может варьироваться от 5 до 10, допускается использовать TABLE, однако это на усмотрение верстальщика). Вместо картинок с названиями пунктов, использовать подходящий шрифт (допускается использовать Гугл-фонты и прочие javascript решения, вносящие минимум «тормозов» в работу сайта. Предложения верстальщика приветствуются)

Аналогичные пожелания насчет подкатегорий новостей – «Новости радиостанции», «Новости шоубизнеса», «Новости обовсем на свете».

В данном случае количество подкатегорий может варьироваться от 0 до 4.