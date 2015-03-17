Вёрстка для WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок150 просмотров

Есть готовый дизайн (2 psd)

Главная и одна внутренняя.

Нужно заверстать для WordPress - прицепив плагины.

Дизайн простой. - Покажу выбранному исполнителю.

Оплата либо по факту, либо человеку с репутацией по предоплате.

Заявки оставлять тут, в icq, skype не тревожить (лучше сами оставляйте свои контактные данные - напишу)

P.S возможно увеличение бюджета. Пишите свою цену обязательно!

WordPress
13 лет назад
HardSite
36 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
34 отзыва

Выбранный исполнитель

onlineconsul
Петров 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

onlineconsul
Петров 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад

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