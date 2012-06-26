Сверстать по pds макету

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок687 просмотров

Сверстать по макету 2 страницы, обязательные условия:

*Спрайтами (до 2х)

*DIV'aми

*При наведении на иконку должен появляться попап с описанием.

*Основные блоки без ущерба растягивались в высоту.

*Поддержка основных тегов оформления: заголовков, форматирования, ссылки, списки и т.д. и т.п.

p.s .

Меню простое - скрипты не требуются, т.к. подпункты появляются только после клика в главную категорию.

13 лет назад
kakudaf
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$40
1 день

Заявки фрилансеров

www2ok
36 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад