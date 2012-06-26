Появление полоски при прокрутке экрана вниз

На сайте нужно сделать всплывающую строку с телефоном и несколькими ссылками. Строка должна появляться при прокручивании экрана вниз, ниже определенного уровня и после появления всегда быть на экране вверху. Похожий механизм здесь bonsport.ru. В самом верху вездесущая строка, только она там всегда, а мне надо, чтобы появлялась после прокрутки ниже определенного уровня.

Механизм должен работать во всех современных браузерах.

Доступ к сайту предоставить нет возможности. От вас нужно будет получить стили, которые надо будет вставить на сайт и html код, возможно js код.

Заинтересовавшихся прошу указать сроки, стоимость работы и вашу почту, вышлю подробности задания.

Оплата WMR.