необходимо сделать верстку центральной части двух новых страниц (базовый шаблон этой страницы уже разработан), прикрутить эти шаблоны к готовому сайту на джумле (пока это будут статичные страницы) работы на несколько часов, подробности ...
Html-верстка
нужно:
- сделать верстку в html5
- настроить на dle
пример: сайт tvcok.ru- нужна такая настройка.
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