Есть готовый дизайн (2 psd) Главная и одна внутренняя. Нужно заверстать для WordPress - прицепив плагины. Дизайн простой. - Покажу выбранному исполнителю. Оплата либо по факту, либо человеку с ...
Верстка 1 страницы (under construction) + JS
Нужно сверстать 1 страницу. Заглушку для сайта, пока он в разработке.
Макет в векторе. Формат ai.
Максимально нужно сверстать через css и спрайты. С минимальной вставкой больших картинок, чтобы страница грузилась мгновенно.
- серый фон тянется на весь экран.
- количество дней, посредине, в виде цифр, уменьшается каждые 24 часа от заданной точки. То есть, если я выставляю 14 дней, то каждый следующий день цифра меняется на – 1. Все цифры от 0 до 9 есть в макете.
- внизу есть две кнопки. Левая – это просто ссылка. Правая – по клику открывается всплывающее окно с просьбой ввести email. Все введенные email сохраняются (в txt файле или в любом другом месте, не важно).
- При клике на "узнать подробнее" так же открывается всплывающее окно. Там нужна возможность в последствии вставить любой html код.
Оплата по вебмани или на карту виза. Спасибо.
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