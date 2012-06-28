Верстка 1 страницы (under construction) + JS

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен4 заявки147 просмотров

Нужно сверстать 1 страницу. Заглушку для сайта, пока он в разработке.

Макет в векторе. Формат ai.

Максимально нужно сверстать через css и спрайты. С минимальной вставкой больших картинок, чтобы страница грузилась мгновенно.

- серый фон тянется на весь экран.

- количество дней, посредине, в виде цифр, уменьшается каждые 24 часа от заданной точки. То есть, если я выставляю 14 дней, то каждый следующий день цифра меняется на – 1. Все цифры от 0 до 9 есть в макете.

- внизу есть две кнопки. Левая – это просто ссылка. Правая – по клику открывается всплывающее окно с просьбой ввести email. Все введенные email сохраняются (в txt файле или в любом другом месте, не важно).

- При клике на "узнать подробнее" так же открывается всплывающее окно. Там нужна возможность в последствии вставить любой html код.

Оплата по вебмани или на карту виза. Спасибо.

CSSHTMLJavaScript
13 лет назад
papirus
125 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

asan_fift
Асан 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Очень положительный и адекватный исполнитель. Все сделано очень быстро и качественно. С удовольствием буду обращаться в будущем.
Отличный заказчик. Рекомендую. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

asan_fift
Асан 
34 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад

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