Ищу верстальщика с опытом работы с шаблонами для DLE (DataLife Engine) для создания шаблона (вёрстки) для сайта из уже готового дизайна. Дизайн, который нужно интегрировать в сайт: http://www.templatemonster.com/ru/demo/30165.html ...
Вёрстка сайта на DLE
Нужно сверстать сайт на движке DLE (последняя версия), сайт по нагрузочному оборудованию.
Дизайн предоставляется в формате PSD. Это сайт визитка, а не интернет-магазин.
Хочу попробовать движок DLE, у нас куча сайтов, но на разных движках, интересен этот.
В дизайне единственная анимация - это подсветка некоторых граф. элементов при наведении мыши.
Сверстать надо 1 страницу (морду).
Назначайте цену и сроки. Оплата - строго по фатку. Никаких предоплат не предлагать!
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