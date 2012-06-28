Вёрстка сайта на DLE

Нужно сверстать сайт на движке DLE (последняя версия), сайт по нагрузочному оборудованию.

Дизайн предоставляется в формате PSD. Это сайт визитка, а не интернет-магазин.

Хочу попробовать движок DLE, у нас куча сайтов, но на разных движках, интересен этот.

В дизайне единственная анимация - это подсветка некоторых граф. элементов при наведении мыши.

Сверстать надо 1 страницу (морду).

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